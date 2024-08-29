россияне хотят ввести в учебную программу на оккупированных территориях изучение стихов о "сво" - Сопротивление

На временно оккупированных территориях готовят изменения в учебную программу, чтобы школьники учили пропагандистские стихи о "сво", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, в захваченные школы уже начали свозить соответствующую литературу. Стихи рассчитаны на детей 1-4 классов. Конечно, в стихах идет героизация оккупантов, и наоборот дискредитация Родины.

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"Это сознательное продолжение политики изменения самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида согласно международному праву. Такие преступления указывают на истинную цель захватнической войны кремля, а именно - уничтожение украинцев как нации", - говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления призвали сообщать о каждом причастном к античеловеческой политике кремля.