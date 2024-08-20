Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине создан "совет по инвестициям и промышленному развитию". Его цель - способствовать разграблению захваченных предприятий региона под видом "инвестиций".
На временно захваченных территориях Херсонщины оккупанты создали «совет по инвестициям и промышленному развитию», который будет помогать заниматься разграблением захваченных предприятий региона, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным Центра, в состав так называемого совета вошли россияне: Владмир Боделан, Руслан Сиртланов, Тихон Балаянц и другие неназванные участники, чей бизнес попадет под санкции. Задача совета якобы способствовать инвестициям.
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«Однако инвестициями оккупанты называют ограбление и захват имущества тех, кто покинул регион из-за оккупации: вывоз оборудования, или захват цехов. Таким образом участники совета это мародеры, которые будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.
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В Центре национального сопротивления призвали сообщать о каждом, кто помогает врагу грабить украинские земли. Анонимность обращений гарантирована.