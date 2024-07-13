россия активизировала репрессивные меры на временно оккупированных украинских территориях, назначив двенадцать новых судей в фейковые суды, десять из которых прибыли из рф, а двое - коллаборационисты. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.

В фейковые суды на ВОТ назначили двенадцать дополнительных судей, из которых десять из РФ. В двух случаях речь идет о коллаборационистах. Все они прошли "аттестацию" и согласованы кремлем. География происхождения так называемых судей разнообразна: калмыкия, чечня, и тд. Все они призваны сюда репрессировать местное население и легализировать фиктивные сделки - пишет ЦНС.

В Центре Национального Сопротивления отмечают, что все они являются врагами и вместо заработка получают здесь наказание и не доработают свой срок. Каждый может предоставить информацию о передвижении гастролеров и облегчить задачу силам Движения Сопротивления.

Напомним,

На временно оккупированных территориях россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без российского паспорта.