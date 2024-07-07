Киев • УНН
Российские оккупанты начали присваивать спортивные разряды подросткам-спортсменам, которые остались на временно оккупированных территориях Украины, фактически навешивая на них ярлыки в пропагандистских целях и завершая их карьеру, не успев начать.
россияне начали "раздавать" спортивные разряды подросткам-спортсменам, которые остались на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Оккупанты начали присваивать категории тем подросткам-спортсменам, которые в силу разных обстоятельств остались на ВОТ. Такое присвоение кандидатов в мастера спорта от рф является преднамеренным маркировкой спортсменов с чисто пропагандистских мотивов
Они отмечают, что для большинства этих спортсменов путь к соревнованиям под эгидой международного олимпийского комитета, даже под белым флагом - закрыт.
Для большинства этих спортсменов их карьера закончилась так и не начавшись.
Напомним
Оккупационная власть на ВОТ активно продвигает по карьерной лестнице этнических русских, а украинцев рассматривает, как потенциальных предателей.