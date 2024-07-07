россияне начали "раздавать" спортивные разряды подросткам-спортсменам, которые остались на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты начали присваивать категории тем подросткам-спортсменам, которые в силу разных обстоятельств остались на ВОТ. Такое присвоение кандидатов в мастера спорта от рф является преднамеренным маркировкой спортсменов с чисто пропагандистских мотивов - говорится в сообщении центра.

Они отмечают, что для большинства этих спортсменов путь к соревнованиям под эгидой международного олимпийского комитета, даже под белым флагом - закрыт.

Для большинства этих спортсменов их карьера закончилась так и не начавшись.

Напомним

Оккупационная власть на ВОТ активно продвигает по карьерной лестнице этнических русских, а украинцев рассматривает, как потенциальных предателей.