россияне вербуют украинскую молодежь на оккупированных территориях - Центре нацсопротивления

Под видом обучения патриотизму россияне продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, оккупанты создают сеть различных патриотических организаций. Так, недавно в поселке Веселое Запорожской области открыто новое отделение так называемой «Молодой гвардии».

В Сопротивлении объясняют, что такие структуры позиционируют себя как платформы для самореализации, развития лидерских качеств и патриотического воспитания. Молодежь привлекают к различным пропагандистским акциям и, наконец, к военной подготовке. Им обещают возможность «изменить мир»

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На самом деле молодежь становится лишь инструментом в руках оккупантов, а сами программы направлены на набор пушечного мяса в дальнейших войнах кремля - заявили в Центре нацсопротивления.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о кураторах таких проектов и случаях вербовки к участию подростков в таких лагерях. Каждое преступление не должно остаться без наказания.

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что на оккупированной Донетчине планируют раздать более 100 тысяч школьных дневников с российской пропагандой. Дневники разработаны псевдоисториками при финансировании Кремля и содержат искаженные исторические факты.