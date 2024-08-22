россияне вербуют украинскую молодежь на оккупированных территориях - Центре нацсопротивления
Киев • УНН
Россия создает «патриотические» организации для вербовки украинской молодежи на оккупированных территориях. Центр национального сопротивления призывает сообщать о случаях привлечения подростков к таким проектам.
Под видом обучения патриотизму россияне продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В частности, оккупанты создают сеть различных патриотических организаций. Так, недавно в поселке Веселое Запорожской области открыто новое отделение так называемой «Молодой гвардии».
В Сопротивлении объясняют, что такие структуры позиционируют себя как платформы для самореализации, развития лидерских качеств и патриотического воспитания. Молодежь привлекают к различным пропагандистским акциям и, наконец, к военной подготовке. Им обещают возможность «изменить мир»
рф розглядає українських дітей в першу чергу як ресурс для своєї армії - Омбудсман16 июля 2024, 11:47 • 26139 просмотров
На самом деле молодежь становится лишь инструментом в руках оккупантов, а сами программы направлены на набор пушечного мяса в дальнейших войнах кремля
Центр национального сопротивления призывает сообщать о кураторах таких проектов и случаях вербовки к участию подростков в таких лагерях. Каждое преступление не должно остаться без наказания.
Напомним,
Центр национального сопротивления выяснил, что на оккупированной Донетчине планируют раздать более 100 тысяч школьных дневников с российской пропагандой. Дневники разработаны псевдоисториками при финансировании Кремля и содержат искаженные исторические факты.