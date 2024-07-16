рф рассматривает украинских детей в первую очередь, как ресурс для своей армии - Омбудсман

россия рассматривает украинских детей в первую очередь, как ресурс для своей армии. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации Специального доклада "ПЕРЕОПИЛЕННЫЕ. Системная российская политика уничтожения украинской идентичности детей", передает корреспондент УНН.

Второй специальный доклад четко исследовал факты и на наш взгляд имеет все признаки, что российская федерация рассматривает украинских детей в первую очередь, как ресурс для российской армии. Именно все эти действия, которые мы перечисляем, и процессы принудительной паспортизации, мобилизации - это все имеет признаки геноцида. На мой взгляд, должно быть четко зафиксировано, что украинские дети для российской власти - это ресурс для будущей агрессии, или продолжение агрессии со стороны РФ. И не важно против кого они будут воевать - рассказал Лубинец.

Кроме того, Омбудсман отметил, что сейчас 40 стран присоединились к коалиции по возвращению незаконно депортированных украинских детей.

По состоянию на сейчас 40 государств являются участниками международной коалиции (по возвращению украинских детей - ред.). Я надеюсь, что это количество будет постоянно расти сказал Лубинец.

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Дополнение

Как сообщал Президент Владимир Зеленский, Украина может подтвердить депортацию около 20 тысяч детей.