В окупованій Новій Каховці підірвали окупанта-"єдинороса"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В окупованій Новій Каховці підірвали автомобіль із так званим «виконавчим секретарем» місцевого відділення «єдиної росії» володимиром маловим, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області вранці пролунав вибух, невідомий вибуховий пристрій підірвав автомобіль.
Транспорт належав голові місцевого осередку путінської "єдиної росії" володимиру малову, його госпіталізували у вкрай важкому стані, а згодом окупанти повідомили про його смерть.
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