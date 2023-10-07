В оккупированной Новой Каховке взорвали оккупанта - "единороса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В оккупированной Новой Каховке взорвали автомобиль с так называемым «исполнительным секретарем» местного отделения «единой россии» владимиром маловым, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области утром прогремел взрыв, неизвестное взрывное устройство взорвало автомобиль.
Транспорт принадлежал главе местной ячейки путинской "единой россии" владимиру малову, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а впоследствии оккупанты сообщили о его смерти.
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