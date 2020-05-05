В ОГП заявили про зміни у підходах щодо кримінального переслідування неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні почали застосовуватися альтернативні механізми здійснення правосуддя до порушників, які вперше скоїли злочин невеликої або середньої тяжкості замість найсуворіших. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.
“До початку процесу гуманізації кримінального судочинства до дітей-порушників часто застосовувався найсуворіший вид покарання — позбавлення волі, а також обирався найжорсткіший запобіжний захід — тримання під вартою”, — сказано у повідомленні.
Сьогодні ж за ініціативою ювенальних прокурорів активно застосовуються альтернативні механізми здійснення правосуддя до порушників, які вперше скоїли злочин невеликої або середньої тяжкості.
“Так, з 2013 року вдесятеро зменшилась кількість засуджених підлітків у виховних колоніях — з 890 до 83, а також втричі — неповнолітніх у слідчих ізоляторах — з 520 до 148”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що тільки протягом 2019-2020 років 1000 неповнолітніх, або кожна четверта дитина, звільнені судом від кримінальної відповідальності. А у разі відсутності такої можливості, застосовуються альтернативні покаранню примусові заходи виховного характеру, які допомагають в подальшій ресоціалізації дитини. Це, зокрема, обмеження дозвілля, передача неповнолітнього під нагляд батьків тощо.
За даними прокуратури, ще однією можливістю дати дитині другий шанс відтепер є програма відновного правосуддя, дія якої з квітня розповсюджена на всю територію України.
За попередньою оцінкою, проект дасть можливість вивести з-під кримінального переслідування близько 1,5 тисячі неповнолітніх.
Нагадаємо, в Україні останні роки прослідковується тенденція зменшення рівня дитячої злочинності. Зокрема, у 2019 року таких злочинів було на 11% менше, ніж у 2018 році.