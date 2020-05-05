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В ОГП заявили про зміни у підходах щодо кримінального переслідування неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні почали застосовуватися альтернативні механізми здійснення правосуддя до порушників, які вперше скоїли злочин невеликої або середньої тяжкості замість найсуворіших. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.

В ОГП заявили про зміни у підходах щодо кримінального переслідування неповнолітніх

“До початку процесу гуманізації кримінального судочинства до дітей-порушників часто застосовувався найсуворіший вид покарання — позбавлення волі, а також обирався найжорсткіший запобіжний захід — тримання під вартою”, — сказано у повідомленні.

Сьогодні ж за ініціативою ювенальних прокурорів активно застосовуються альтернативні механізми здійснення правосуддя до порушників, які вперше скоїли злочин невеликої або середньої тяжкості.

“Так, з 2013 року вдесятеро зменшилась кількість засуджених підлітків у виховних колоніях — з 890 до 83, а також втричі — неповнолітніх у слідчих ізоляторах — з 520 до 148”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що тільки протягом 2019-2020 років 1000 неповнолітніх, або кожна четверта дитина, звільнені судом від кримінальної відповідальності. А у разі відсутності такої можливості, застосовуються альтернативні покаранню примусові заходи виховного характеру, які допомагають в подальшій ресоціалізації дитини. Це, зокрема, обмеження дозвілля, передача неповнолітнього під нагляд батьків тощо.

За даними прокуратури, ще однією можливістю дати дитині другий шанс відтепер є програма відновного правосуддя, дія якої з квітня розповсюджена на всю територію України.

За попередньою оцінкою, проект дасть можливість вивести з-під кримінального переслідування близько 1,5 тисячі неповнолітніх.

Нагадаємо, в Україні останні роки прослідковується тенденція зменшення рівня дитячої злочинності. Зокрема, у 2019 року таких злочинів було на 11% менше, ніж у 2018 році.

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