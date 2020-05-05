В ОГП заявили об изменениях в подходах по уголовному преследованию несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине начали применяться альтернативные механизмы правосудия к нарушителям, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести вместо суровых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.
“До начала процесса гуманизации уголовного судопроизводства к детям-нарушителям часто применялся строгий вид наказания — лишение свободы, а также избиралась жесткая мера пресечения — содержание под стражей”, — говорится в сообщении.
Сегодня же по инициативе ювенальных прокуроров активно применяются альтернативные механизмы правосудия к нарушителям, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести.
“Да, с 2013 года в десять раз уменьшилось количество осужденных подростков в воспитательных колониях — с 890 до 83, а также в три раза — несовершеннолетних в следственных изоляторах — с 520 до 148”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что только в течение 2019-2020 годов 1000 несовершеннолетних, или каждый четвертый ребенок, освобождены судом от уголовной ответственности. А в случае отсутствия такой возможности, применяются альтернативные наказания принудительные меры воспитательного характера, которые помогают в дальнейшей ресоциализации ребенка. Это, в частности, ограничение досуга, передача несовершеннолетнего под надзор родителей и тому подобное.
По данным прокуратуры, еще одной возможностью дать ребенку второй шанс отныне является программа восстановительного правосудия, действие которой с апреля распространена на всю территорию Украины.
По предварительной оценке, проект даст возможность вывести из-под уголовного преследования около 1,5 тысячи несовершеннолетних.
Напомним, в Украине последние годы прослеживается тенденция уменьшения уровня детской преступности. В частности, в 2019-м таких преступлений было на 11% меньше, чем в 2018 году.