Офіс Генпрокурора: в Україні зменшується рівень дитячої злочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні останні роки прослідковується тенденція зменшення рівня дитячої злочинності. Зокрема, 2019 року таких злочинів було на 11% менше, ніж у 2018 році. Про це заявила під час дискусії в межах міжнародного фестивалю Docudays прокурор управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора Анна Замкова, передає кореспондент УНН.
“Загалом позитивним є те, що в Україні протягом останніх років спостерігається тенденція до зниження рівня злочинності. Минулого року такі злочини вчинили близько 4 тисяч неповнолітніх, тоді як у 2018 році їх було на 11% більше. Переважна більшість скоєних злочинів відноситься до категорії корисливих”, — наголосила прокурор.
За її словами, більшість дітей, які обирають шлях поза законом, роблять це не від доброго життя, не з власної волі.
“Серед них дуже багато соціально незахищених, тобто дітей, які виховуються у неблагополучних або ж дуже бідних сім’ях, мають оточення, яке не є сприятливим для нормального способу життя”, — додала Замкова.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає амністію понад 3 тисяч засуджених, які найбільше незахищені та соціально вразливі і мають вірогідність зараження COVID-19.