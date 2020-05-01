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Офис Генпрокурора: в Украине уменьшается уровень детской преступности

Киев • УНН

 • 22305 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине последние годы прослеживается тенденция уменьшения уровня детской преступности. В частности, в 2019-м таких преступлений было на 11% меньше, чем в 2018 году. Об этом заявила во время дискуссии в рамках международного фестиваля Docudays прокурор управления защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Анна Замкова, передает корреспондент УНН.

Офис Генпрокурора: в Украине уменьшается уровень детской преступности

"В целом положительным является то, что в Украине в последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. В прошлом году такие преступления совершили около 4 тысяч несовершеннолетних, тогда как в 2018 году их было на 11% больше. Подавляющее большинство совершенных преступлений относится к категории корыстных", - отметила прокурор.

По ее словам, большинство детей, которые выбирают путь вне закона, делают это не от хорошей жизни, не по своей воле.

"Среди них очень много социально незащищенных, то есть детей, воспитывающихся в неблагополучных или очень бедных семьях, имеющих окружение, которое не является благоприятным для нормального образа жизни", - добавила Замкова.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий амнистию более 3 тысяч осужденных, которые наиболее незащищенные и социально уязвимые и имеют вероятность заражения COVID-19.

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