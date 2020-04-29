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Законопроект про амністію: через COVID-19 можуть звільнити понад 3 тисячі засуджених

Законопроект про амністію: через COVID-19 можуть звільнити понад 3 тисячі засуджених

Київ • УНН

 • 28048 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає амністію понад 3 тисяч засуджених, які найбільше незахищені та соціально вразливі і мають вірогідність зараження COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, у зв’язку із поширенням коронавірусу, існує вірогідність зараження цією небезпечною хворобою осіб, які тримаються в установах виконання покарань. Законопроектом передбачається оголосити амністію і поширити її дію насамперед на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально:

  • на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей з інвалідністю,
  • до осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп,
  • хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання,
  • осіб, що досягли пенсійного віку,
  • учасників бойових дій,
  • осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях тощо.

Зазначається, що основними критеріями застосування амністії є об’єктивні фактори, зокрема, тяжка хвороба або похилий вік, що суттєво знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити, а також значний строк відбутого покарання на момент оголошення амністії.

Окрім того, законопроектом визначено категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується.

Додамо, що станом на 1 квітня 2020 року в установах виконання покарань відбували покарання 32 тисячі 942 особи. У разі ухвалення законопроекту попередньо підлягатимуть звільненню 3009 особи, які за формальними ознаками можуть підпадати під його дію, зокрема:

  • 88 осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким;
  • 19 осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, а також осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким злочином проти життя та здоров’я особи;
  • 1881 особа, засуджених за злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання;
  • 367 осіб, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання;
  • 18 осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання;
  • 636 осіб, засуджених до позбавлення волі, невідбута частина покарання у яких на день набрання чинності цим Законом становить менше одного року, а також засуджених до обмеження волі, які на день набрання чинності цим Законом відбули половину строку покарання.

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді України зареєстрували два урядових законопроекти, зокрема, №3397 про амністію засуджених в умовах епідемії коронавірусу.

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