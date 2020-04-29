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Законопроект об амнистии: из-за COVID-19 могут освободить более 3000 осужденных

Законопроект об амнистии: из-за COVID-19 могут освободить более 3000 осужденных

Киев  •  УНН

 • 28035 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий амнистию более 3 тысяч осужденных, наиболее незащищенных и социально уязвимых и имеющих вероятность заражения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в связи с распространением коронавируса, существует вероятность заражения этой опасной болезнью лиц, удерживаемых в учреждениях исполнения наказаний. Законопроектом предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально:

  • на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов,
  • лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп,
  • больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями,
  • лиц, достигших пенсионного возраста,
  • участников боевых действий,
  • лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимавших непосредственное участие в АТО, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и тому подобное.

Отмечается, что основными критериями применения амнистии есть объективные факторы, в частности, тяжелая болезнь или преклонный возраст, что существенно снижает опасность лиц, которых предлагается освободить, а также значительный срок отбытого наказания на момент объявления амнистии.

Кроме того, законопроектом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 тыс. 942 человека. В случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 3009 лиц, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие, в частности:

  • 88 человек, признанных виновными в совершении умышленного преступления, что не является тяжким или особо тяжким;
  • 19 человек, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также лица, признанные виновными в совершении преступления, что не является особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека;
  • 1881 человек, осужденный за преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыл не менее одной четверти назначенного срока основного наказания;
  • 367 человек, осужденных за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 10 лет, если на день вступления в силу настоящего Закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания;
  • 18 человек, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, если на день вступления в силу настоящего Закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания;
  • 636 человек, осужденных к лишению свободы, неотбытая часть наказания у которых на день вступления в силу настоящего Закона составляет менее одного года, а также осужденных к ограничению свободы, которые на день вступления в силу настоящего Закона отбыли половину срока наказания.

Как сообщал УНН ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственных законопроекта , в частности, №3397 об амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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