Законопроект об амнистии: из-за COVID-19 могут освободить более 3000 осужденных

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий амнистию более 3 тысяч осужденных, наиболее незащищенных и социально уязвимых и имеющих вероятность заражения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.