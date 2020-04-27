У Раді зареєстрували урядовий законопроект щодо амністії засуджених в умовах епідемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували два урядових законопроекти, зокрема, №3397 про амністію засуджених в умовах епідемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.
Так, Кабінет міністрів України подав до ВРУ законопроект №3397 про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), а також проект закону №3396 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення.
Наразі тексти законопроектів відсутні.
Нагадаємо, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів України вперше з 2016 року подає до Верховної Ради законопроект про амністію майже для 2 тисяч осіб.