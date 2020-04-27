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В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по амнистии осужденных в условиях эпидемии COVID-19

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по амнистии осужденных в условиях эпидемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20152 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственных законопроекта, в частности, №3397 об амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, Кабинет министров Украины подал в ВР законопроект №3397 об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), а также проект закона №3396 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения возникновению и распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения.

Сейчас тексты законопроектов отсутствуют.

Напомним, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров Украины впервые с 2016 года представляет в Верховную Раду законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.

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