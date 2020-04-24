Кабмін проситеме у ВР амністії для майже двох тисяч осіб – нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України вперше з 2016 року подає до Верховної Ради законопроект про амністію майже для 2 тисяч осіб. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Вперше з 2016 року Кабмін подає до Верховної Ради проект Закону про амністію, який передбачає дострокове звільнення 1960 ув’язнених з 32942, які перебувають у в’язницях”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо,п’ятий Президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков та Героїв України підписав закон “Про амністію у 2016 році”, який дозволяє покараним воїнам-учасникам АТО вийти на волю за неважкі злочини.

Українські Національні Новини

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