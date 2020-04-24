Кабмин проситеме в ВР амнистии для почти двух тысяч человек - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины впервые с 2016 года представляет в Верховную Раду законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.
Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон "Об амнистии в 2016 году", который позволяет наказанным воинам-участникам АТО выйти на свободу по нетяжелые преступления.