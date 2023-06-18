В офісі Омбудсмена заявили про 240 випадків вилучення дітей з родин українських біженців у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Наразі відомо про 240 випадків вилучення дітей з родин українських біженців у європейських країнах. Про це розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв'ю Радіо Свобода, пише УНН.
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"Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240.
Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині", – заявила вона.
За її словами, таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї.
Також Суслова заявила про недопрацювання з боку України стосовно цієї проблеми.
"Тому що ми мали повідомити людей, сказати: "Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури". Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім’ям, які опинилися в такій ситуації", – заявила Суслова.
Вона додала, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх, також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.
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