В офисе Омбудсмена заявили о 240 случаях изъятия детей из семей украинских беженцев в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сейчас известно о 240 случаях изъятия детей из семей украинских беженцев в европейских странах. Об этом рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи’и, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью Радио Свобода, пишет УНН.
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"Из-за различий в законодательстве, в европейских странах бывают случаи, так сказать, отобрания ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сейчас таких случаев зафиксировано 240.
Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку", – заявила она.
По ее словам, таким образом социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи’.
Также Суслова заявила о недоработках со стороны Украины в отношении этой проблемы.
"Потому что мы должны были уведомить людей, сказать: "Друзья, есть закон, он предусматривает, что, например, в Германии вы должны сделать вот такие процедуры". Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, которые оказались в такой ситуации", – заявила Суслова.
Она добавила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать их, также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.
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