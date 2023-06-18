Близько 300 дітей окупанти депортують з Бердянська до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до "сонячної" Чувашії, рф. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу”, - пише Федоров.
Деталі
У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін.
Українських дітей відправляють за 1600 км від дому вглиб росії. Ймовірно, росіяни далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей на росія як заручників.
Нагадаємо
Диктатор росії заявив, що рф "абсолютно легально" вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями.