Около 300 детей оккупанты депортируют из Бердянска в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию, рф. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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“Украинские дети - последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа”, - пишет Федоров.
Детали
В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен.
Украинских детей отправляют за 1600 км от дома вглубь россии. Вероятно, россияне дальше будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на россия как заложников.
Напомним
Диктатор россии заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями.