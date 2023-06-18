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Около 300 детей оккупанты депортируют из Бердянска в рф

Киев • УНН

 • 912628 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию, рф. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Около 300 детей оккупанты депортируют из Бердянска в рф

Цитата 

“Украинские дети - последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа”, - пишет Федоров. 

Детали 

В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен.

Украинских детей отправляют за 1600 км от дома вглубь россии. Вероятно, россияне дальше будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на россия как заложников. 

Напомним 

Диктатор россии заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. 

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