Около 300 детей оккупанты депортируют из Бердянска в рф

Цитата

“Украинские дети - последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа”, - пишет Федоров.

Детали

В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен.

Украинских детей отправляют за 1600 км от дома вглубь россии. Вероятно, россияне дальше будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на россия как заложников.

Напомним

Диктатор россии заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями.