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В Офісі Генпрокурора заявили, що МКС хоче розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності за злочини рф проти України

В Офісі Генпрокурора заявили, що МКС хоче розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності за злочини рф проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Міжнародний кримінальний суд ефективно вивчає картину воєнних злочинів в Україні, в тому числі випадки сексуального насильства. МКС хоче значно розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності. Про це повідомив журналісту УНН начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Цитата

«Ми документуємо інформацію. Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт путіна, також ефективно вивчає взагалі картину воєнних злочинів в Україні, в тому числі вивчають випадки сексуального насильства. Яка з цих справ стане для них пріоритетною покаже час, але вони точно хочуть значно розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності», - розповів Бєлоусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рувін: висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до МКС про відшкодування збитків від агресії рф

Доповнення

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна через незаконну депортацію та переміщення українських дітей.

Прокурор МКС Карім Хан повідомляв, що відділ Міжнародного кримінального суду (МКС) тісно співпрацює з Офісом генерального прокурора України у розслідуванні сексуальних і гендерно зумовлених злочинів під час конфлікту. 

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