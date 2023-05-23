В Офисе Генпрокурора заявили, что МУС хочет расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности за преступления рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Международный уголовный суд эффективно изучает картину военных преступлений в Украине, в том числе случаи сексуального насилия. МУС хочет значительно расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности. Об этом сообщил журналисту УНН начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.
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«Мы документируем информацию. Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест путина, также эффективно изучает вообще картину военных преступлений в Украине, в том числе изучают случаи сексуального насилия. Какое из этих дел станет для них приоритетным покажет время, но они точно хотят значительно расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности», - рассказал Белоусов.
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Дополнение
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина из-за незаконной депортации и перемещения украинских детей.
Прокурор МУС Карим Хан сообщал, что отдел Международного уголовного суда (МУС) тесно сотрудничает с Офисом генерального прокурора Украины в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений во время конфликта.