В одному з мегаполісів Росії оголосили епідемію ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У російському Єкатеринбурзі офіційно оголосили епідемію ВІЛ. Про це повідомляє управління охорони здоров’я міської адміністрації, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Міські медики зареєстрували 26 693 випадки ВІЛ-інфекції, що становить 1,8% населення мегаполісу. Таким чином, інфікований кожен 50-й житель Єкатеринбурга. Крім того, на обліку стоять 774 дитини, з яких діагноз офіційно підтверджений у 342.
У заяві наголошується, що в Єкатеринбурзі переважає “наркотичний” шлях зараження — 52% проти 46% випадків, коли інфекція передавалася через статеві контакти.
При цьому зараз зростання захворюваності відбувається саме за рахунок статевого шляху передачі інфекції. Серед тих, кому поставлений діагноз про ВІЛ, не тільки молодь, а й люди віком від 30 до 49 років.