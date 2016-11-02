В одном из мегаполисов России объявили эпидемию ВИЧ

Городские медики зарегистрировали 26 693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1,8% населения мегаполиса. Таким образом, инфицирован каждый 50-й житель Екатеринбурга. Кроме того, на учете стоят 774 ребенка, из которых диагноз официально подтвержден у 342.

В заявлении отмечается, что в Екатеринбурге преобладает "наркотический" путь заражения - 52% против 46% случаев, когда инфекция передавалась через половые контакты.

При этом сейчас рост заболеваемости происходит как раз за счет полового пути передачи инфекции. Среди тех, кому поставлен диагноз о ВИЧ, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.