В одній із земель Німеччини українську в школах викладатимуть як другу іноземну
Київ • УНН
Федеральна земля Гессен у Німеччині запроваджує можливість вивчення української мови як другої іноземної у школах, щоб полегшити дітям українських біженців складання випускних іспитів, адже багато з них живуть у Гессені і мають вивчати не лише німецьку, а й англійську та іншу іноземну мову.
Федеральна земля Гессен в Німеччині запроваджує можливість вивчати українську мову як другу іноземну в школах, аби дітям з України було простіше складати випускні іспити. про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства культури, освіти та можливостей Гессена.
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У відомстві пояснюють, що в Гессені живе багато біженців з України - понад 20 тисяч школярів - це українці. Проте зараз аби мати змогу скласти випускні іспити Abitur, їм доводиться вивчати не лише німецьку, а й англійську та іншу іноземну мову.
Очікується, що можливість вивчення української мови як другої іноземної у школах спростить весь процес навчання, зокрема іспити, для українських біженців.
Окрім того, понад 300 українських вчителів викладають у школах Гессену, тому це допоможе залученню більшої кількості їх до педагогічної професії.
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Зазначається, що пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної запрацює з 2024/2025 навчального року. У міністерстві кажуть, що учні неукраїнського походження теж можуть до нього долучитися.
Ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну. Ми хочемо запропонувати багатьом молодим людям і вчителям з України ще кращі освітні та кар'єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних здібностей - в тому числі для відновлення їхньої власної країни - а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи
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