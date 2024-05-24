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В одній із земель Німеччини українську в школах викладатимуть як другу іноземну

В одній із земель Німеччини українську в школах викладатимуть як другу іноземну

Київ • УНН

 • 33710 перегляди

Федеральна земля Гессен у Німеччині запроваджує можливість вивчення української мови як другої іноземної у школах, щоб полегшити дітям українських біженців складання випускних іспитів, адже багато з них живуть у Гессені і мають вивчати не лише німецьку, а й англійську та іншу іноземну мову.

Федеральна земля Гессен в Німеччині запроваджує можливість вивчати українську мову як другу іноземну в школах, аби дітям з України було простіше складати випускні іспити. про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства культури, освіти та можливостей Гессена.

Деталі 

У відомстві пояснюють, що в Гессені живе багато біженців з України - понад 20 тисяч школярів - це українці. Проте зараз аби мати змогу скласти випускні іспити Abitur, їм доводиться вивчати не лише німецьку, а й англійську та іншу іноземну мову. 

Очікується, що можливість вивчення української мови як другої іноземної у школах спростить весь процес навчання, зокрема іспити, для українських біженців. 

Окрім того, понад 300 українських вчителів викладають у школах Гессену, тому це допоможе залученню більшої кількості їх до педагогічної професії.

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Зазначається, що пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної запрацює з 2024/2025 навчального року. У міністерстві кажуть, що учні неукраїнського походження теж можуть до нього долучитися.

Ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну. Ми хочемо запропонувати багатьом молодим людям і вчителям з України ще кращі освітні та кар'єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних здібностей - в тому числі для відновлення їхньої власної країни - а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи

- заявив місцевий міністр культури Армін Шварц. 

Нагадаємо

Днями Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про продовження тимчасового захисту та допомоги українським біженцям, які рятуються від російського вторгнення, до 30 вересня 2025 року, включно з доступом до медичних та соціальних виплат, житла та освітніх стипендій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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