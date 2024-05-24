В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный

Федеральная земля Гессен в Германии вводит возможность изучать украинский язык как второй иностранный в школах, чтобы детям из Украины было проще сдавать выпускные экзамены. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства культуры, образования и возможностей Гессена.

Детали

В ведомстве объясняют, что в Гессене живет много беженцев из Украины - более 20 тысяч школьников - это украинцы. Однако сейчас чтобы иметь возможность сдать выпускные экзамены Abitur, им приходится изучать не только немецкий, но и английский и другой иностранный язык.

Ожидается, что возможность изучения украинского языка как второго иностранного в школах упростит весь процесс обучения, в частности экзамены, для украинских беженцев.

Кроме того, более 300 украинских учителей преподают в школах Гессена, поэтому это поможет привлечению большего количества их к педагогической профессии.

Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам

Отмечается, что пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного заработает с 2024/2025 учебного года. В министерстве говорят, что ученики неукраинского происхождения тоже могут к нему присоединиться.

Мы не должны уставать поддерживать Украину. Мы хотим предложить многим молодым людям и учителям из Украины еще лучшие образовательные и карьерные перспективы в соответствии с их индивидуальными способностями - в том числе для восстановления их собственной страны - а также послать четкий сигнал солидарности в трудные времена - заявил местный министр культуры Армин Шварц.

Напомним

На днях Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.