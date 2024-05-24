В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  31302 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  100796 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105268 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100214 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  93398 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123417 просмотра

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Работники силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев - Генштаб

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  204026 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  242493 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  340364 просмотра

В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный

Федеральная земля Гессен в Германии вводит возможность изучения украинского языка как второго иностранного в школах, чтобы облегчить детям украинских беженцев сдачу выпускных экзаменов, ведь многие из них живут в Гессене и должны изучать не только немецкий, но и английский и другой иностранный язык.

Общество •   •  3634 просмотра
В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный

Генштаб ВСУ должен завершить процедуру согласования списков на бронирование, поступивших до 10 мая

Бронирование военнообязанных по спискам, поступившим в Генеральный штаб ВСУ до 10 мая 2024 года, будет осуществляться по указанным спискам, согласованным ГШ ВСУ.

Война •   •  4576 просмотра
Генштаб ВСУ должен завершить процедуру согласования списков на бронирование, поступивших до 10 мая

В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой

В работе приложения "Киев Цифровой" произошел технический сбой. Сообщается, что сервисы "на ремонте".

Киев •   •  4513 просмотра
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой

Работники силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев - Генштаб

Новый закон о мобилизации требует от сотрудников Национальной полиции, Государственного бюро расследований и других правоохранительных органов стать на воинский учет в течение нескольких месяцев.

Общество •   •  5576 просмотра
Работники силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев - Генштаб

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против министра обороны Ирана

Европейский Союз обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Реза Аштиани за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море, а также за поставки России беспилотников и ракет.

Война •   •  6884 просмотра
Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против министра обороны Ирана

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Пожилая женщина умерла от инсульта в больнице из-за задержки скорой помощи, вызванной плохим состоянием дорог, разрушенных двумя сельскохозяйственными компаниями.

Общество •   •  28558 просмотра
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе вопросы безопасности детей, восстановления энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения на юге Одесской области, а также поблагодарил за всестороннюю поддержку ЮНИСЕФ в сфере образования, здравоохранения и защиты прав детей.

Общество •   •  7101 просмотра
Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ

Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

Министерство социальной политики договорилось о сотрудничестве с украинскими банковскими ассоциациями с целью разработки централизованного механизма оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций через банковские учреждения и интернет-банкинг.

Экономика •   •  6432 просмотра
Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура достигли общего видения относительно объективного расследования вероятной утечки данных досудебного расследования, подтвердив свою преданность борьбе с высокопоставленной коррупцией.

политика •   •  6599 просмотра
НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.

Война •   •  16928 просмотра
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus