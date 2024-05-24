Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
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Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки
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Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
В одной из земель Германии украинский в школах будут преподавать как второй иностранный
Федеральная земля Гессен в Германии вводит возможность изучения украинского языка как второго иностранного в школах, чтобы облегчить детям украинских беженцев сдачу выпускных экзаменов, ведь многие из них живут в Гессене и должны изучать не только немецкий, но и английский и другой иностранный язык.
Генштаб ВСУ должен завершить процедуру согласования списков на бронирование, поступивших до 10 мая
Бронирование военнообязанных по спискам, поступившим в Генеральный штаб ВСУ до 10 мая 2024 года, будет осуществляться по указанным спискам, согласованным ГШ ВСУ.
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой
В работе приложения "Киев Цифровой" произошел технический сбой. Сообщается, что сервисы "на ремонте".
Работники силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев - Генштаб
Новый закон о мобилизации требует от сотрудников Национальной полиции, Государственного бюро расследований и других правоохранительных органов стать на воинский учет в течение нескольких месяцев.
Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против министра обороны Ирана
Европейский Союз обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Реза Аштиани за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море, а также за поставки России беспилотников и ракет.
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
Пожилая женщина умерла от инсульта в больнице из-за задержки скорой помощи, вызванной плохим состоянием дорог, разрушенных двумя сельскохозяйственными компаниями.
Безопасность детей, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с представителями ЮНИСЕФ
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе вопросы безопасности детей, восстановления энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения на юге Одесской области, а также поблагодарил за всестороннюю поддержку ЮНИСЕФ в сфере образования, здравоохранения и защиты прав детей.
Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки
Министерство социальной политики договорилось о сотрудничестве с украинскими банковскими ассоциациями с целью разработки централизованного механизма оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций через банковские учреждения и интернет-банкинг.
НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура достигли общего видения относительно объективного расследования вероятной утечки данных досудебного расследования, подтвердив свою преданность борьбе с высокопоставленной коррупцией.
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.