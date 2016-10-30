В Одесі "замінували" Куликове поле
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Невідомий повідомив, що на Куликовому полі закладено вибухівку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
У поліції зазначили, що “мінуванню” передували сутички між представниками “Правого сектору” та проросійськими активістами. Під час конфлікту правоохоронці затримали одного з учасників мітингу.
Після сутичок до поліції надійшов анонімний дзвінок про замінування Куликового поля. Наразі всіх людей звідти евакуювали.
Спеціалісти вибухотехніки перевіряють площу перед Будинком профспілок.
Нагадаємо, 27 жовтня у Львові “мінували” дитячий садочок.