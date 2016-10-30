В Одессе "заминировали" Куликово поле

В полиции отметили, что "минированию" предшествовали столкновения между представителями "Правого сектора" и пророссийскими активистами. Во время конфликта правоохранители задержали одного из участников митинга.

После столкновений в полицию поступил анонимный звонок о заминировании Куликова поля. Сейчас всех людей оттуда эвакуировали.

Специалисты взрывотехники проверяют площадь перед Домом профсоюзов.

Напомним, 27 октября во Львове "минировали" детский сад.