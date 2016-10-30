В Одессе "заминировали" Куликово поле
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 октября. УНН. Неизвестный сообщил, что на Куликовом поле заложена взрывчатка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В полиции отметили, что "минированию" предшествовали столкновения между представителями "Правого сектора" и пророссийскими активистами. Во время конфликта правоохранители задержали одного из участников митинга.
После столкновений в полицию поступил анонимный звонок о заминировании Куликова поля. Сейчас всех людей оттуда эвакуировали.
Специалисты взрывотехники проверяют площадь перед Домом профсоюзов.
Напомним, 27 октября во Львове "минировали" детский сад.