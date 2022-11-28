В Одесі відновили роботу трамваї та тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Одесі вийшов на маршрути міський електротранспорт, після призупинки роботи для економії електроенергії, повідомили в Одеській міськраді у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - повідомили в мерії.
Доповнення
25 листопада Одеса зупинила роботу електротранспорту за годину після запуску.