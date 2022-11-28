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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41525 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Одесі відновили роботу трамваї та тролейбуси

В Одесі відновили роботу трамваї та тролейбуси

Київ • УНН

 • 1829610 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Одесі вийшов на маршрути міський електротранспорт, після призупинки роботи для економії електроенергії, повідомили в Одеській міськраді у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - повідомили в мерії.

Доповнення

25 листопада Одеса зупинила роботу електротранспорту за годину після запуску.

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