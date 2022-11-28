В Одессе возобновили работу трамваи и троллейбусы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Одессе вышел на маршруты городской электротранспорт, после приостановки работы для экономии электроэнергии, сообщили в Одесском горсовете в понедельник, 28 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Городской электротранспорт возобновил работу. 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты согласно графику", - сообщили в мэрии.
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25 ноября Одесса остановила работу электротранспорта через час после запуска.