Одеса зупинила роботу електротранспорту за годину після запуску

Цитата

"Задля зниження споживання електроенергії міський електротранспорт призупиняє свою роботу", - повідомили в Одеській міськраді у Telegram відразу після 9 години.

Додамо, лише близько 8 години міськрада повідомляла, що сьогодні міський електротранспорт в Одесі вийшов на маршрути.

Доповнення

Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.