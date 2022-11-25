Одеса зупинила роботу електротранспорту за годину після запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Одесі для економії призупинили роботу електротранспорту - через годину після оголошення про його запуск, повідомили в Одеській міськраді, пише УНН.
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"Задля зниження споживання електроенергії міський електротранспорт призупиняє свою роботу", - повідомили в Одеській міськраді у Telegram відразу після 9 години.
Додамо, лише близько 8 години міськрада повідомляла, що сьогодні міський електротранспорт в Одесі вийшов на маршрути.
Доповнення
Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.