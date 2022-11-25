Одесса остановила работу электротранспорта через час после запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Одессе для экономии приостановили работу электротранспорта – через час после объявления о его запуске, сообщили в Одесском горсовете, пишет УНН.
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"Для снижения потребления электроэнергии городской электротранспорт приостанавливает свою работу", - сообщили в Одесском горсовете в Telegram сразу после 9 часов.
Добавим, только около 8 часов горсовет сообщал, что сегодня городской электротранспорт в Одессе вышел на маршруты.
Дополнение
После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.