Одесса остановила работу электротранспорта через час после запуска

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"Для снижения потребления электроэнергии городской электротранспорт приостанавливает свою работу", - сообщили в Одесском горсовете в Telegram сразу после 9 часов.

Добавим, только около 8 часов горсовет сообщал, что сегодня городской электротранспорт в Одессе вышел на маршруты.

Дополнение

После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.