В Одесі відкрили пам'ятник воїнам АТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова СБУ Василь Грицак взяв участь у відкриті пам’ятника загиблим воїнам АТО. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами В.Грицака, такі пам’ятники будуть нагадувати про звитягу українських бійців.
“Цей пам’ятник є символом тих душ, тих сердець молодих юнаків і дівчат, які склали свої голови за те, щоб ми сьогодні могли жити”, — підкреслив В.Грицак.
Зауважимо, що цей пам’ятник створив одеський художник і скульптор, він є першим в Одесі пам’ятником загиблим бійцям в зоні АТО.