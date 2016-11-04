В Одессе открыли памятник воинам АТО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак принял участие в открытые памятника погибшим воинам АТО. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам В.Грицака, такие памятники будут напоминать о победе украинских бойцов.
"Этот памятник является символом тех душ, тех сердец молодых юношей и девушек, которые сложили свои головы за то, чтобы мы сегодня могли жить", - подчеркнул В.Грицак.
Заметим, что этот памятник создал одесский художник и скульптор, он является первым в Одессе памятником погибшим бойцам в зоне АТО.