В Одессе открыли памятник воинам АТО

По словам В.Грицака, такие памятники будут напоминать о победе украинских бойцов.

"Этот памятник является символом тех душ, тех сердец молодых юношей и девушек, которые сложили свои головы за то, чтобы мы сегодня могли жить", - подчеркнул В.Грицак.

Заметим, что этот памятник создал одесский художник и скульптор, он является первым в Одессе памятником погибшим бойцам в зоне АТО.