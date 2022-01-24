В Одесі шукають вибухівку в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху у міжнародному аеропорті “Одеса”. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Одеської області.
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“Надходило повідомлення ( про замінування аеропорту — ред.). Наразі воно перевіряється в штатному режимі”, — розповіли в поліції.
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Невідомий 24 січня повідомив до правоохоронних органів про вибухові пристрої, закладені у всіх школах і торгових центрах Одеси.
Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Кривому Розі надійшло повідомлення про “замінування” всіх шкіл, в Черкасах коледжу, а в Миколаєві, зокрема двох шкіл та мерії.
Позаминулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Мінування продовжилися і минулого тижня.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.