Трьома містами України прокотилася чергова хвиля "замінувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Кривому Розі надійшло повідомлення про "замінування" всіх шкіл, в Черкасах коледжу, а в Миколаєві, зокрема двох шкіл та мерії, передає УНН.
Речниця ГУНП в Черкаській області Зоя Вовк повідомила журналісту УНН, що сьогодні надходило повідомлення про "замінування" у Черкасах Черкаського художньо-технічного коледжу.
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"Вибухонебезпечних предметів, підозрілих речовин не було виявлено. Інформація не підтвердилася", - сказала Вовк.
Деталі
У Миколаєві надійшло повідомлення про замінування двох шкіл, офісу підприємства "Нібулон" та мерії.
"Надходило повідомлення про замінування двох шкіл, офісу підприємства "Нібулон", приміщення мерії. Наразі триває перевірка", - розповіли в поліції Миколаївської області.
Окрім того, у Кривому Розі "замінували" всі школи.
В поліції Дніпропетровської області журналісту УНН підтвердили, що зранку надходило повідомлення про "замінування" всіх шкіл.
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"Було повідомлення (про замінування – ред.). Триває перевірка", - сказали в поліції.
Доповнення
Позаминулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Мінування продовжилися і минулого тижня.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.