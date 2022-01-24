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Шахед-136

Трьома містами України прокотилася чергова хвиля "замінувань"

Трьома містами України прокотилася чергова хвиля "замінувань"

Київ • УНН

 • 33956 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Кривому Розі надійшло повідомлення про "замінування" всіх шкіл, в Черкасах коледжу, а в Миколаєві, зокрема двох шкіл та мерії, передає УНН.

Речниця ГУНП в Черкаській області Зоя Вовк повідомила журналісту УНН, що сьогодні надходило повідомлення про "замінування" у Черкасах Черкаського художньо-технічного коледжу.

Цитата

"Вибухонебезпечних предметів, підозрілих речовин не було виявлено. Інформація не підтвердилася", - сказала Вовк.

Деталі

У Миколаєві надійшло повідомлення про замінування двох шкіл, офісу підприємства "Нібулон" та мерії.

"Надходило повідомлення про замінування двох шкіл, офісу підприємства "Нібулон", приміщення мерії. Наразі триває перевірка", - розповіли в поліції Миколаївської області.

Окрім того, у Кривому Розі "замінували" всі школи.

В поліції Дніпропетровської області журналісту УНН підтвердили, що зранку надходило повідомлення про "замінування" всіх шкіл.

Цитата

"Було повідомлення (про замінування – ред.). Триває перевірка", - сказали в поліції.

Доповнення

Позаминулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Мінування продовжилися і минулого тижня.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

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