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В Одесі пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності України

В Одесі пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Одесі пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності України, до якого були залучені військово-морські сили ЗС України, передає кореспондент УНН.

Деталі

На зовнішньому рейді морського порту Одеса відбулося урочисте проходження бойових кораблів, катерів і суден та проліт авіації.

Так, у програмі святкування був проліт морської авіації спільно з Повітряними силами ЗСУ, демонстрація фігур пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації, проходження кораблів та катерів країн-партнерів, держав - членів НАТО, ДПСУ та яхт Одеської обласної федерації вітрильного спорту.

Окрім того, у межах відзначення 30-ї річниці Незалежності України було проведено статичний показ на Морському вокзалі міста Одеса та участь в урочистих заходах за планами гарнізонів, де базуються підрозділи Військово-морських сил ЗСУ.

Додамо

УНН повідомляв, що у межах святкування 30-ї річниці Незалежності України від Військово-морських сил ЗС України залучено:

  • в Одеському гарнізоні: середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”, патрульний катер “Старобільськ”, патрульний катер “Слов’янськ”, патрульний катер “Прилуки”, середній розвідувальний корабель “Сімферополь”, судно розмагнічування “Балта”, десантний катер “Станіслав”, малий розвідувальний корабель “Переяслав”, пошуково-рятувальне судно “Олександр Охрименко”, катер зв’язку “Добропілля”, артилерійський катер “АКА-02”, артилерійський катер “АКА-03”, морське водолазне судно “Нетішин”, навчальний катер “Сміла”, навчальний катер “Нова Каховка”, навчальний катер “Чигирин” та катер Willard, літаки АН-2, гвинтокрили Мі-8МСБВ, БТР-80, гармати МТ-12 “Рапіра”, “КрАЗ” 6322, “МАЗ 6317WP”, "Богдан" санітарний, СБА “Козак-2”, БТР-3ДА, ЛПРК “Корсар”, ПТРК “Стугна-П”, БПЛА “1-С Фурія”, РСЗВ БМ-21 “Град”, РСЗВ 9К57 “Ураган”, СПУ Р-360 МЦ, РКП Р-360 МЦ;
  • у Київському гарнізоні: малий броньований артилерійський катер “Костопіль”, малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”, малий броньований артилерійський катер “Нікополь”, десантний катер “Сватове”, катери “Willard SF-1157”, катери “Willard SF-730”, вертольоти Мі-14пч, БТР-4Е.

Доповнення

Сьогодні у Києві з нагоди Дня Незалежності відбувся великий військовий парад.

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