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В Одессе прошел военно-морской парад ко Дню Независимости Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Одессе прошел военно-морской парад ко Дню Независимости Украины, к которому были привлечены военно-морские силы ВС Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

На внешнем рейде морского порта Одесса состоялось торжественное прохождение боевых кораблей, катеров и судов и пролет авиации.

Так, в программе празднования был пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, стран - членов НАТО, ГПСУ и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

Кроме того, в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины был проведен статический показ на Морском вокзале города Одесса и участие в торжественных мероприятиях по планам гарнизонов, где базируются подразделения Военно-морских сил ВСУ.

Добавим

УНН сообщал, что в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины от Военно-морских сил ВС Украины привлечено:

  • в Одесском гарнизоне: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", патрульный катер "Старобельск", патрульный катер "Славянск", патрульный катер "Прилуки", средний разведывательный корабль "Симферополь", судно размагничивания "Балта", десантный катер "Станислав", малый разведывательный корабль "Переяслав", поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", катер связи "Доброполье", артиллерийский катер "АКА-02", артиллерийский катер "АКА-03", морское водолазное судно "Нетишин", учебный катер "Смила", учебный катер "Новая Каховка", учебный катер "Чигирин" и катер Willard, самолеты АН-2, вертолеты Ми-8МСБВ, БТР-80, пушки МТ-12 "Рапира", "КрАЗ" 6322, "МАЗ 6317WP", "Богдан" санитарный, СБА "Козак-2", БТР-3ДА, ЛПРК "Корсар", ПТРК "Стугна-П", БПЛА "1-С Фурия", РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО 9К57 "Ураган", СПУ Р-360 МЦ, РКП Р-360 МЦ;
  • в Киевском гарнизоне: малый бронированный артиллерийский катер "Костополь", малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", десантный катер "Сватово", катера "Willard SF-1157", катера "Willard SF-730", вертолеты Ми-14пч, БТР-4Е.

Дополнение

Сегодня в Киеве по случаю Дня Независимости состоялся большой военный парад.

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