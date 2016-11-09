В Одесі на хабарі правоохоронці затримали двох посадовців
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Працівники Управління захисту економіки в Одеській області спільно з слідчим відділом Суворовського ВП м.Одеси та працівниками Одеської місцевої прокуратури 8 листопада викрили двох посадовців за отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
Під час здійснення досудового слідства за кримінальним провадженням було встановлено, що 58-річний начальник воєнізованої охорони одного з державних підприємств та 63-річний технік цього ж відомства вимагали від чоловіка, 1976 р.н. неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. 600 грн. за його працевлаштування на посаду охоронця та не створення перешкод під час проходження служби.
“За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна”, — повідомили в прес-службі відомства.
Зараз вирішується питання про обрання відносно осіб запобіжного заходу. По даному факту призначено службове розслідування.