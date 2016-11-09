В Одессе на взятке правоохранители задержали двух чиновников
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области совместно с следственным отделом Суворовского ОП Одессы и работниками Одесской местной прокуратуры 8 ноября разоблачили двух должностных лиц за получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
При осуществлении досудебного следствия по уголовному производству было установлено, что 58-летний начальник военизированной охраны одного из государственных предприятий и 63-летний техник этого же ведомства требовали от мужчины, 1976 г.р. неправомерную выгоду в размере 3 тыс. 600 грн. за его трудоустройство на должность охранника и не создание препятствий при прохождении службы.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении лиц меры пресечения. По данному факту назначено служебное расследование.