В Одессе на взятке правоохранители задержали двух чиновников

При осуществлении досудебного следствия по уголовному производству было установлено, что 58-летний начальник военизированной охраны одного из государственных предприятий и 63-летний техник этого же ведомства требовали от мужчины, 1976 г.р. неправомерную выгоду в размере 3 тыс. 600 грн. за его трудоустройство на должность охранника и не создание препятствий при прохождении службы.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении лиц меры пресечения. По данному факту назначено служебное расследование.