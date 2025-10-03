В Одесі ліквідовують наслідки стихії: стали відомі подробиці

$41.220.08
48.370.07
ukenru
06:14 • 1920 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 9594 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 25573 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 48843 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 40580 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 30706 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 29598 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 28500 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 31245 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 32054 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
Нідерланди виступили проти прискореної процедури вступу України до ЄС2 жовтня, 21:21 • 8614 перегляди
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 11460 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 16281 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters01:34 • 12598 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 9478 перегляди
Публікації
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 10112 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 34988 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 43360 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 44569 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 56192 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 18996 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 62259 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 70119 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 51128 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 53484 перегляди
Актуальне
Truth Social
Dassault Mirage 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

В Одесі ліквідовують наслідки стихії: стали відомі подробиці

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

В Одесі триває ліквідація наслідків стихії, що призвела до загибелі людей та руйнувань, з цілодобовою роботою рятувальних, комунальних та енергетичних служб. Відведено майже 900 тис. кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій.

В Одесі ліквідовують наслідки стихії: стали відомі подробиці

В Одесі продовжується ліквідація наслідків стихії, що спричинила загибель людей і масштабні руйнування. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Всі рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі.

Наразі відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій, заявив Кулеба.

Водночас частина міста залишається без електропостачання - енергетики працюють на місці. А ось водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі.

По області відкрились понад 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів

- повідомив віцепрем’єр.

Також Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою, обласною адміністрацією, ДСНС та долученими службами.

За результатами наради відповідні комісії вже почали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій людям.

Станом на сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок – це майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди продовжують звертатися із пошкодженнями

- додав Кулеба.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

2 жовтня в Одесі оголошено День жалоби за загиблими під час проливних дощів та повеней.

Євген Устименко

СуспільствоПодії
Дощі в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса