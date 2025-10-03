В Одесі ліквідовують наслідки стихії: стали відомі подробиці

В Одесі продовжується ліквідація наслідків стихії, що спричинила загибель людей і масштабні руйнування. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба, передає УНН.

Всі рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі.

Наразі відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій, заявив Кулеба.

Водночас частина міста залишається без електропостачання - енергетики працюють на місці. А ось водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі.

По області відкрились понад 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів

Також Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою, обласною адміністрацією, ДСНС та долученими службами.

За результатами наради відповідні комісії вже почали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій людям.

Станом на сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок – це майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди продовжують звертатися із пошкодженнями