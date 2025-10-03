В Одессе ликвидируют последствия стихии: стали известны подробности

В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии, повлекшей гибель людей и масштабные разрушения. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба, передает УНН.

Все спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно. Работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе.

Сейчас отведено почти 900 тыс. кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных строительных конструкций, заявил Кулеба.

В то же время часть города остается без электроснабжения – энергетики работают на месте. А вот водо- и газоснабжение в городе и области работает в штатном режиме.

По области открылись более 200 Пунктов Несокрушимости, где люди смогут подзарядить устройства и согреться. К ликвидации последствий привлечено почти 3 тысячи человек и около 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов

Также Алексей Кулеба провел координационное совещание с местными властями, областной администрацией, ГСЧС и привлеченными службами.

По результатам совещания соответствующие комиссии уже начали обследование жилого фонда для дальнейших компенсаций людям.

По состоянию на сегодня зафиксировано почти 800 поврежденных домов – это почти 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди продолжают обращаться с повреждениями