В Одесі керівник управління обласної ДФС та її спільники привласнили майже 3 млн грн бюджетних коштів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно посадової особи Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області за підозрою у заволодінні чужим майном та підробці документів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
У ході слідства встановлено, що начальник управління — головний бухгалтер ГУ ДФС в області створила злочинну схему привласнення коштів з поточних банківських рахунків фіскальної служби шляхом підроблення фінансової документації.
Унаслідок злочинних дій за 2014-2015 роки посадова особа фіскальної служби та її родичі-спільники привласнили майже 3 млн грн державних коштів.
Під час обшуку за місцем проживання громадянки правоохоронці також виявили та вилучили кошти та дорогоцінності.
За клопотанням прокуратури головного бухгалтера податкового органу відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, співробітниками Служби безпеки України викрили чиновників Краматорської міської ради на розкраданні майже двох мільйонів гривень.