В Одессе начальник управления областной ГФС и ее сообщники присвоили почти 3 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области по подозрению в завладении чужим имуществом и подделке документов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе следствия установлено, что начальник управления - главный бухгалтер ГУ ГФС в области создала преступную схему присвоения средств с текущих банковских счетов фискальной службы путем подделки финансовой документации.
В результате преступных действий за 2014-2015 годы должностное лицо фискальной службы и ее родственники-подельники присвоили почти 3 млн грн государственных средств.
Во время обыска по месту жительства гражданки правоохранители обнаружили и изъяли средства и драгоценности.
По ходатайству прокуратуры главного бухгалтера налогового органа отстранили от занимаемой должности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Краматорского городского совета на хищении почти двух миллионов гривен.