В Одессе начальник управления областной ГФС и ее сообщники присвоили почти 3 млн грн бюджетных средств

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15 марта, 19:03 • 116693 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171530 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141192 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133441 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114393 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106387 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ОДЕССА-КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области по подозрению в завладении чужим имуществом и подделке документов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе следствия установлено, что начальник управления - главный бухгалтер ГУ ГФС в области создала преступную схему присвоения средств с текущих банковских счетов фискальной службы путем подделки финансовой документации.

В результате преступных действий за 2014-2015 годы должностное лицо фискальной службы и ее родственники-подельники присвоили почти 3 млн грн государственных средств.

Во время обыска по месту жительства гражданки правоохранители обнаружили и изъяли средства и драгоценности.

По ходатайству прокуратуры главного бухгалтера налогового органа отстранили от занимаемой должности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Краматорского городского совета на хищении почти двух миллионов гривен.

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