В Одесі чоловік майже два роки ґвалтував та залякував неповнолітню дівчинку

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“Встановлено, що у 2019 році 49-річний житель Одеси, зареєструвавшись в одній із соціальних мереж під виглядом юнака, зав’язав дружбу з потерпілою, якій на той час було всього 13 років, і випросив у неї світлини інтимного характеру. Маючи компромат на дівчину, чоловік почав їй телефонувати, представляючись співробітником органу, який начебто контролює розповсюдження в інтернеті порнографічного контенту, і погрожувати тим, що розішле її фото батькам, родичам та однокласникам, якщо вона не зустрінеться з ним”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що боячись осуду, дівчинка дозволила чоловіку прийти до себе додому, коли мати була на роботі, чим той скористався, щоб задовольнити свої сексуальні потреби проти волі малолітньої.

“Залякування та ґвалтування дитини тривали майже два роки, аж доки вона не наважилася розповісти про все своїй матері, яка відразу ж звернулася в поліцію”, — зазначається в повідомленні.

Так, за результатами досудового розслідування та проведених експертиз працівники слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частинами 3 та 4 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

“Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого поліцейські вилучили мобільний телефон та ноутбук, у яких зафіксована переписка з шантажуванням та залякуванням й інших дівчат, а також фото- та відеоматеріали порнографічного характеру за участю фігуранта та неповнолітніх на вигляд осіб. Кількох із них правоохоронці вже встановили і проводять з ними слідчі дії. Зі слів дівчат, правопорушник з ними познайомився так само в інтернеті”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вилучені речові докази направлені на експертизу.

Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. 152 Кримінального кодексу України.

Доповнення

Суд в Харкові призначив покарання у виді довічного позбавлення волі 62-річному чоловіку за вбивство та зґвалтування.

У Запоріжжі затримали раніше засудженого чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві відносини зі школяркою.