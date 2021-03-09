Напідпитку зґвалтував 13-річну сестру співмешканки: у Запоріжжі затримали раніше судимого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Запоріжжі затримали раніше засудженого чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві відносини зі школяркою. Працівники поліції оголосили йому про підозру у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення і затримали в порядку статті 208 КПК України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.
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"7 березня о 23:30 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції звернулась жінка 1999 року народження, яка заявила, що у квартирі по вулиці Оптимістичній у Заводському районі її співмешканець зґвалтував 13-річну сестру", - повідомили в поліції.
Деталі
Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що раніше засуджений чоловік 1993 року народження, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, використав безпорадний стан малолітньої потерпілої і неможливість чинити опір та вступив з останньою у статеві відносини природнім способом.
Поліцейські зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Поліція затримала чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за погодженням з місцевою прокуратурою №1 йому оголошено про підозру у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Відповідно до інкримінованої фігуранту статті, дії сексуального характеру вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування", - наголосили правоохоронці.
Доповнення
В Одесі чоловік систематично ґвалтував жінку і двох своїх доньок.