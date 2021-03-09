Навеселе изнасиловал 13-летнюю сестру сожительницы: в Запорожье задержали ранее судимого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Запорожье задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вступил в половые отношения со школьницей. Сотрудники полиции объявили ему о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
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"7 марта в 23:30 в отделение полиции № 1 Запорожского районного управления полиции обратилась женщина 1999 года рождения, которая заявила, что в квартире по улице Оптимистической в Заводском районе ее сожитель изнасиловал 13-летнюю сестру", - сообщили в полиции.
Детали
Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что ранее судимый мужчина 1993 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал беспомощное состояние малолетней потерпевшей и невозможность сопротивляться и вступил с последней в половые отношения естественным способом.
Полицейские отметили, что по этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Полиция задержала мужчину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователем отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по согласованию с местной прокуратурой №1 ему объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Согласно инкриминируемой фигуранту статье, действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование", - отметили правоохранители.
Дополнение
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