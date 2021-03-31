В Одессе мужчина почти два года насиловал и запугивал несовершеннолетнюю девочку

Цитата

"Установлено, что в 2019 году 49-летний житель Одессы, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей под видом юноши, завязал дружбу с потерпевшей, которой в то время было всего 13 лет, и выпросил у него фотографии интимного характера. Имея компромат на девушку, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе, чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней.

"Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.

Так, по результатам досудебного расследования и проведенных экспертиз работники следственного отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка с шантаж и запугивание и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних на вид людей. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился так же в интернете", - говорится в сообщении.

Кроме того, изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Суд в Харькове назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы 62-летнему мужчине за убийство и изнасилование.

В Запорожье задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вступил в половые отношения со школьницей.